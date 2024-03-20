Худякова Ефросинья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
?.06.1922
Сын: Худяков Исак Константинович
Отец ребёнка: Худяков Константин Михайлович
Рождение ребёнка
02.08.1923
Сын: Худяков Иван Константинович
Отец ребёнка: Худяков Константин Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно