Худякова Ефросинья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХудякова Ефросинья Николаевна

Худякова Ефросинья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.06.1922

Сын: Худяков Исак Константинович

Отец ребёнка: Худяков Константин Михайлович

Бубенщиково, Николаевская волость, Барнаульский уезд
Рождение ребёнка
02.08.1923

Сын: Худяков Иван Константинович

Отец ребёнка: Худяков Константин Михайлович

Бубенщиково, Николаевская волость, Барнаульский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Худяков Иван Константинович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close