Матрона Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1796
Сын: Павел Родионов
Отец ребёнка: Родион Тихонов
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Марфа Родионова
Отец ребёнка: Родион Тихонов
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Мария Родионова
Отец ребёнка: Родион Тихонов
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Афимия Родионова
Отец ребёнка: Родион Тихонов