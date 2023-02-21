Матрона Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатрона Иванова

Матрона Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1796

Сын: Павел Родионов

Отец ребёнка: Родион Тихонов

Рождение ребёнка
1802

Дочь: Марфа Родионова

Отец ребёнка: Родион Тихонов

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Мария Родионова

Отец ребёнка: Родион Тихонов

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Афимия Родионова

Отец ребёнка: Родион Тихонов

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