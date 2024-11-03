Климов Борис Филиппович 14.09.1940 — найти родственников по фамилии на Familio
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Климов Борис Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.09.1940

Дата смерти

08.02.1980

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1942 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Левашова Тамара Сергеевна

Нижневартовск, город Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
23.08.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Левашова Тамара Сергеевна

Смерть
08.02.1980

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