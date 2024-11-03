Климов Борис Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.09.1940
Дата смерти08.02.1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Нижневартовск, город Нижневартовск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
23.08.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Левашова Тамара Сергеевна
Смерть
08.02.1980