Яковлева Евгения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлева Евгения

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яковлев Александр Владимирович

Отец ребёнка: Яковлев Владимир Герасимович

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Любовь Владимировна

Отец ребёнка: Яковлев Владимир Герасимович

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яковлев Владимир Герасимович

Смерть
Неизвестно
Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
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