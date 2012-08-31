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Оленич Александр Евгеньевич
Оленич Александр Евгеньевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
31.08.2012
Пол
Мужской
Отец
Оленич Евгений Владимирович
1980 г.р.
Мать
Оленич (Матрошилова) Екатерина Петровна
1984 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДО
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.2012
Отец:
Оленич Евгений Владимирович
Мать:
Оленич Екатерина Петровна
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