Пономарев Петр Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Сын: Пономарев Епифаний Петрович
Мать ребёнка: Пономарева Ефросинья Фирсовна
Рождение ребёнка
1852
Сын: Пономарев Василий Петрович
Мать ребёнка: Пономарева Ефросинья Фирсовна
Рождение ребёнка
1859
Мать ребёнка: Пономарева Ефросинья Фирсовна
Смерть
Неизвестно