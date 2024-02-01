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Пономарев Петр Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Сын: Пономарев Епифаний Петрович

Мать ребёнка: Пономарева Ефросинья Фирсовна

Рождение ребёнка
1852

Сын: Пономарев Василий Петрович

Мать ребёнка: Пономарева Ефросинья Фирсовна

Рождение ребёнка
1859

Сын: Пономарев Иван Петрович

Мать ребёнка: Пономарева Ефросинья Фирсовна

Смерть
Неизвестно
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