Малофеева (Шаронова) Ирина Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малофеева (Шаронова) Ирина Валерьевна

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Место рождения

Горький

Дата рождения

24.05.1974

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1974

Отец: Шаронов Валерий Васильевич

Мать: Шаронова Татьяна Алексеевна

Горький
Смена фамилии
С 18.09.1992
Нижний Новгород
Рождение ребёнка
03.05.1995

Дочь: Тимина Валерия Андреевна

Отец ребёнка: Куканов Андрей Владимирович

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Бракосочетание
30.06.2004

Муж: Малофеев Вадим Юрьевич

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
04.01.2011

Дочь: Малофеева Арина Вадимовна

Отец ребёнка: Малофеев Вадим Юрьевич

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
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