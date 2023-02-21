Малофеева (Шаронова) Ирина Валерьевна
Место рожденияГорький
Дата рождения24.05.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1974
Горький
Смена фамилии
С 18.09.1992
Нижний Новгород
Рождение ребёнка
03.05.1995
Дочь: Тимина Валерия Андреевна
Отец ребёнка: Куканов Андрей Владимирович
Бракосочетание
30.06.2004
Рождение ребёнка
04.01.2011
Дочь: Малофеева Арина Вадимовна
Отец ребёнка: Малофеев Вадим Юрьевич