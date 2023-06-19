Куксинская (Субботина) Людмила Васильевна
Место рождения
Дата рождения02.02.1883
Дата смерти04.02.1943
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1883
Крещение
13.02.1883
Godparents:крестьянин с. Мокрое Василий Петров Столяров и Шлиссербургская мещанка Параскева Прокофьева Александрова | Санктъ-Петербург, площадь Восстания (Входоиерусалимская церковь у Лигова канала)
Образование
Между 28.04.1897 и 01.09.1906
Петроградская консерватория Императорского Русского музыкального общества | ЦГИА. Фонд 361. Опись 2Личные дела учениц Дело 6497Субботина Людмила Васильевна 28.04.1897 - 01.09.1906https://spbarchives.r... Показать все
Бракосочетание
13.01.1910
СПБ, ц.святого Иоанна Крестителя
Рождение ребёнка
30.12.1910
Сын: Куксинский Георгий Павлович
Отец ребёнка: Куксинский Павел Лукич
Рождение ребёнка
08.02.1912
Сын: Куксинский Евгений Павлович
Отец ребёнка: Куксинский Павел Лукич
Рождение ребёнка
1918
Сын: Куксинский Владимир Павлович
Отец ребёнка: Куксинский Павел Лукич
Рождение ребёнка
03.05.1920
Сын: Куксинский Виктор Павлович
Отец ребёнка: Куксинский Павел Лукич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.02.1943