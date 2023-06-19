Куксинская (Субботина) Людмила Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куксинская (Субботина) Людмила Васильевна

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

02.02.1883

Дата смерти

04.02.1943

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1883

Отец: Субботин Василий Сампсоныч

Мать: Субботина Мария Петровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Крещение
13.02.1883
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Godparents:крестьянин с. Мокрое Василий Петров Столяров и Шлиссербургская мещанка Параскева Прокофьева Александрова | Санктъ-Петербург, площадь Восстания (Входоиерусалимская церковь у Лигова канала)
Образование
Между 28.04.1897 и 01.09.1906
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Петроградская консерватория Императорского Русского музыкального общества | ЦГИА. Фонд 361. Опись 2Личные дела учениц Дело 6497Субботина Людмила Васильевна 28.04.1897 - 01.09.1906https://spbarchives.r... Показать все
Бракосочетание
13.01.1910

Муж: Куксинский Павел Лукич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
СПБ, ц.святого Иоанна Крестителя
Рождение ребёнка
30.12.1910

Сын: Куксинский Георгий Павлович

Отец ребёнка: Куксинский Павел Лукич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
08.02.1912

Сын: Куксинский Евгений Павлович

Отец ребёнка: Куксинский Павел Лукич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1918

Сын: Куксинский Владимир Павлович

Отец ребёнка: Куксинский Павел Лукич

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Рождение ребёнка
03.05.1920

Сын: Куксинский Виктор Павлович

Отец ребёнка: Куксинский Павел Лукич

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
04.02.1943