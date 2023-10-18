Смирнова (Крылова) Мария Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.10.1937
Сын: Смирнов Евгений Семенович
Отец ребёнка: Смирнов Семен Иванович
Бабино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Савинова Валентина Семеновна
Отец ребёнка: Смирнов Семен Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Владимир Семенович
Отец ребёнка: Смирнов Семен Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смирнов Александр Семенович
Отец ребёнка: Смирнов Семен Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Продавец
Смерть
Неизвестно