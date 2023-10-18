Смирнова (Крылова) Мария Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Крылова) Мария Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.10.1937

Сын: Смирнов Евгений Семенович

Отец ребёнка: Смирнов Семен Иванович

Бабино, Пошехонский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Савинова Валентина Семеновна

Отец ребёнка: Смирнов Семен Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Владимир Семенович

Отец ребёнка: Смирнов Семен Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смирнов Александр Семенович

Отец ребёнка: Смирнов Семен Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смирнов Семен Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
Продавец
Смерть
Неизвестно
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