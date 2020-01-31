Восковский Анатолий Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.01.?
Дата смерти31.01.2020
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.?
Отец: Восковский Петр Никонорович
Мать: Восковская Татьяна
Рождение ребёнка
08.09.1973
Сын: Восковский Алексей Анатольевич
Мать ребёнка: Восковская Нина Васильевна
Рождение ребёнка
09.04.1975
Сын: Восковский Вячеслав Анатольевич
Мать ребёнка: Восковская Нина Васильевна
Смерть
31.01.2020