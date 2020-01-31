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Восковский Анатолий Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.01.?

Дата смерти

31.01.2020

Пол

Мужской

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.?

Отец: Восковский Петр Никонорович

Мать: Восковская Татьяна

Рождение ребёнка
08.09.1973

Сын: Восковский Алексей Анатольевич

Мать ребёнка: Восковская Нина Васильевна

Рождение ребёнка
09.04.1975

Сын: Восковский Вячеслав Анатольевич

Мать ребёнка: Восковская Нина Васильевна

Смерть
31.01.2020
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