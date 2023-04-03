Безбородов Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Безбородов Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1879

Дата смерти

Около 1959

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1893 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья

Работа или профессия
Неизвестно
рабочий
Место жительства
Неизвестно
Ессентуки, город-курорт Ессентуки, Ставропольский край
Смерть
Около 1959