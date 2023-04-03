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Безбородов Андрей
Безбородов Андрей
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1879
Дата смерти
Около 1959
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Жена
(Касымова) Дарья
1893 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена:
Дарья
Работа или профессия
Неизвестно
рабочий
Место жительства
Неизвестно
Ессентуки
, город-курорт Ессентуки, Ставропольский край
Смерть
Около 1959
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