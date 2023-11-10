Хоменко Юрий Вячеславович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.05.1970
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1970
Рождение ребёнка
03.04.1993
Дочь: Хоменко Анастасия Юрьевна
Мать ребёнка: Хоменко Марина Владимировна
Развод
2000
Бракосочетание
03.03.2006
Жена: Марук Ирина
Рождение ребёнка
27.07.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Марук Ирина
Рождение ребёнка
08.05.2010
Дочь: Хоменко Майя Юрьевна
Мать ребёнка: Марук Ирина