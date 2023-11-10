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Хоменко Юрий Вячеславович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.05.1970

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1970

Отец: Хоменко Вячеслав Михайлович

Мать: Хчатрян Тамара Прокофьевна

Рождение ребёнка
03.04.1993

Дочь: Хоменко Анастасия Юрьевна

Мать ребёнка: Хоменко Марина Владимировна

Развод
2000

Жена: Хоменко Марина Владимировна

Бракосочетание
03.03.2006

Жена: Марук Ирина

Рождение ребёнка
27.07.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Марук Ирина

Рождение ребёнка
08.05.2010

Дочь: Хоменко Майя Юрьевна

Мать ребёнка: Марук Ирина

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