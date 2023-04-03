(Бесова) Арина Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бесова) Арина Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1888 и 1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

С 1870 по 1880 г.р.

Мать

1870 г.р.

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1888 и 1936

Отец: Бесов Ефим Савельевич (?)

Мать: Бесова Елизавета Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: В молодом возрасте