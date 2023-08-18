Широких Тимофей Степанов
Место рождениядер. Осиновый Полом, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1699
Дата смерти15.01.1764 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1699
дер. Осиновый Полом, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1724
Мать ребёнка: Широких Татьяна
дер. Осиновый Полом, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1728
Мать ребёнка: Широких Татьяна
дер. Осиновый Полом, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1730
Мать ребёнка: Широких Татьяна
дер. Осиновый Полом, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
?.09.1751
Курчум, Сунский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1752
Мать ребёнка: Широких Стефанида Федорова
дер. Осиновый Полом, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Широких Татьяна
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
15.01.1764 ст.