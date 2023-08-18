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Широких Тимофей Степанов

Место рождения

дер. Осиновый Полом, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1699

Дата смерти

15.01.1764 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1699

Отец: Широких Степан Михайлов

Мать: Широких Парасковья Емельянова

дер. Осиновый Полом, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1724

Сын: Широких Дмитрий Тимофеев

Мать ребёнка: Широких Татьяна

дер. Осиновый Полом, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1728

Сын: Широких Петр Тимофеев

Мать ребёнка: Широких Татьяна

дер. Осиновый Полом, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1730

Сын: Широких Павел Тимофеев

Мать ребёнка: Широких Татьяна

дер. Осиновый Полом, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
?.09.1751

Жена: Широких Стефанида Федорова

Курчум, Сунский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Широких Иван Тимофеев

Мать ребёнка: Широких Стефанида Федорова

дер. Осиновый Полом, Курчумская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Широких Татьяна

Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Желонская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
15.01.1764 ст.
Желонская, Нолинский уезд, Вятская губерния
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