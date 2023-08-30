Picker Morris (Moshe)
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.04.1905
Дата смерти?.03.1972
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1966
Жена: Sacharoff Sarah
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Sacharoff Sarah
Смерть
?.03.1972
Bayonne, NJ United States