Picker Morris (Moshe) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Picker Morris (Moshe)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.04.1905

Дата смерти

?.03.1972

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1918 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1966

Жена: Sacharoff Sarah

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Sacharoff Sarah

Смерть
?.03.1972
Bayonne, NJ United States
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