Прохорова (Прохорова) Лидия Трофимовна
Место рождения
Дата рождения02.04.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1891
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1891
Крещение
04.04.1891
Священник Дмитрий Меркуриев. Прохоров Трофим Васильевич. Отец. Казак Чесноковского посёлка. Православный Прохорова Ольга Петровна. Мать. Православная Смоляков Михаил Сергеевич. Казак Чесноковского пос... Показать все
Смерть
Неизвестно