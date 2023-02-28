Прохорова (Прохорова) Лидия Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прохорова (Прохорова) Лидия Трофимовна

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Место рождения

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область

Дата рождения

02.04.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1867 г.р.

Мать

До 1868 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1891

Отец: Прохоров Трофим Васильевич

Мать: Прохорова Ольга Петровна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1891
Крещение
04.04.1891
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Священник Дмитрий Меркуриев. Прохоров Трофим Васильевич. Отец. Казак Чесноковского посёлка. Православный Прохорова Ольга Петровна. Мать. Православная Смоляков Михаил Сергеевич. Казак Чесноковского пос... Показать все
Смерть
Неизвестно
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