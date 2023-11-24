Сергеева (Ерофеева) Анна Дмитриевна
Место рождениянеизвесно
Дата рождения1898
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
неизвесно
Бракосочетание
31.01.1918
Рязаново, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
ГАВО 556-7-41 л 78 крестьянский сын
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Семеновна
Отец ребёнка: Сергеев Семен Феофанович
д. Рязаново, Владимирская обл.