Сергеева (Ерофеева) Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергеева (Ерофеева) Анна Дмитриевна

Место рождения

неизвесно

Дата рождения

1898

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1896 г.р.

Дети

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

неизвесно
Бракосочетание
31.01.1918

Муж: Сергеев Семен Феофанович

Рязаново, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
ГАВО 556-7-41 л 78 крестьянский сын
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Семеновна

Отец ребёнка: Сергеев Семен Феофанович

д. Рязаново, Владимирская обл.
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