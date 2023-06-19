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Пономарева Ксения Илларионовна
Пономарева Ксения Илларионовна
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Место рождения
Олема
, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Дата рождения
1889
Дата смерти
1889
Пол
Женский
Отец
Пономарев Ларион Терентьевич
1858 г.р.
Мать
Пономарева (Сумарокова) Афанасья Алексеевна
1862 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
SС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец:
Пономарев Ларион Терентьевич
Мать:
Пономарева Афанасья Алексеевна
Олема
, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
1889
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