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Пономарева Ксения Илларионовна

Место рождения

Олема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1889

Дата смерти

1889

Пол

Женский

Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Пономарев Ларион Терентьевич

Мать: Пономарева Афанасья Алексеевна

Олема, Лешуконский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
1889