Сморкачёв Кирилл Евсеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сморкачёв Кирилл Евсеевич

Место рождения

Харьков, Харківська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1965

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1933 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Харьков, Харківська область
Рождение ребёнка
28.03.1933

Дочь: Барышникова Зинаида Кирилловна

Мать ребёнка: Сморкачёва Серафима Васильевна

Дербент, город Дербент, Республика Дагестан
Место жительства
1945
Дербент, город Дербент, Республика Дагестан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Сморкачёва Серафима Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сморкачёва Серафима Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
Рыболовецкая артель Каспийского моря
Бригадир рыболовной бригады
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1965
Дербент, город Дербент, Республика Дагестан
Похороны
Неизвестно
Дербент, город Дербент, Республика Дагестан
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