Сморкачёв Кирилл Евсеевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1965
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.03.1933
Дочь: Барышникова Зинаида Кирилловна
Мать ребёнка: Сморкачёва Серафима Васильевна
Место жительства
1945
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Сморкачёва Серафима Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Рыболовецкая артель Каспийского моря
Бригадир рыболовной бригады
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1965
Похороны
Неизвестно