Чуркина Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ильдюков Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чуркин Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Леонтьева Анастасия Сергеевна
Отец ребёнка: Чуркин Сергей Васильевич
Тайдаково, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно