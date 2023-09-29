Чуркина Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуркина Мария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ильдюков Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ибряев Петр Сергеевич

Отец ребёнка: Чуркин Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Леонтьева Анастасия Сергеевна

Отец ребёнка: Чуркин Сергей Васильевич

Тайдаково, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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