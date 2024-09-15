Гончарова Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1900
Скупая Потудань, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Место жительства
1901
ГААК Ф144 оп6 д308 стр. 18 поз. - 54
Рождение ребёнка
08.05.1901
Сын: Гончаров Иван (Иоанн) Константинович
Отец ребёнка: Гончаров Константин Федорович
ГААК Ф144 оп6 д308 Николаевской церкви с. Брусенцево стр. 18_08.05.1901_крещение-10.05.1901 пол_М_ запись - 54 род. Иоанн в село Потудиная у запасный рядовой из крестьян Гончаров Константин Феодоров ... Показать все
Смерть
Неизвестно