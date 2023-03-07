Мухлынин Василий (Васка) Олферьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухлынин Василий (Васка) Олферьев

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Место рождения

Петелинская-Епифановская 1-я, Слободской уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1658

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1658

Отец: Мухлынин Олферка Петров

Мать: не указана

Петелинская-Епифановская 1-я, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1677

Сын: Мухлынин Никифор (Микифорко) Васильев

Мать ребёнка: не указана

Петелинская-Епифановская 1-я, Слободской уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1693

Сын: Мухлынин Матвей Васильев

Мать ребёнка: не указана

Петелинская-Епифановская 1-я, Слободской уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Петелинская-Епифановская 1-я, Слободской уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1678
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