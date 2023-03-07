Мухлынин Василий (Васка) Олферьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1658
Дата смертиПосле 1678
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1658
Отец: Мухлынин Олферка Петров
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1677
Сын: Мухлынин Никифор (Микифорко) Васильев
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1693
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1678