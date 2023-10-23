Мария Прокофьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фролов Прокофий Фролович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.03.1925
Сын: Русаков Анатолий Петрович
Отец ребёнка: Русаков Петр Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Красавцева Нина Петровна
Отец ребёнка: Русаков Петр Степанович
Смерть
Неизвестно