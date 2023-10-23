Мария Прокофьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мария Прокофьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фролов Прокофий Фролович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.03.1925

Сын: Русаков Анатолий Петрович

Отец ребёнка: Русаков Петр Степанович

Девкино, Боровичский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Красавцева Нина Петровна

Отец ребёнка: Русаков Петр Степанович

Девкино, Боровичский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
Неизвестно
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