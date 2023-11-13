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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1776

Сын: Моченин Андрей Прохоров

Отец ребёнка: Моченин Прохор

Рождение ребёнка
1777

Сын: Моченин Александр Прохоров

Отец ребёнка: Моченин Прохор

Рождение ребёнка
1777

Сын: Моченин Алексей Прохоров

Отец ребёнка: Моченин Прохор

Петрушино, Ленинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Моченин Герасим Прохоров

Отец ребёнка: Моченин Прохор

Смерть
Неизвестно
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