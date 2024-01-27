Евдокименко Трифон
Место рожденияРоссия
Дата рожденияОколо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Россия
Рождение ребёнка
1902
Сын: Евдокименко Павел Трифонович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1905
Сын: Евдокименко Лука Трифонович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1907
Сын: Евдокименко Лука Трифонович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Около 1912
Сын: Евдокименко Федор Трифонович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Мария Трифоновна
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно