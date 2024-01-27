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Евдокименко Трифон

Место рождения

Россия

Дата рождения

Около 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1902

Сын: Евдокименко Павел Трифонович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1905

Сын: Евдокименко Лука Трифонович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1907

Сын: Евдокименко Лука Трифонович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1912

Сын: Евдокименко Федор Трифонович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Мария Трифоновна

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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