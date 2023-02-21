Сарванова (Зорева) Елена Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сарванова (Зорева) Елена Георгиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.02.1969

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1969

Отец: Зорев Георгий Павлович

Мать: Зорева Бузулукова Антонина Федоровна

Рождение ребёнка
26.10.2003

Сын: Сарванов Павел Дмитриевич

Отец ребёнка: Сарванов Дмитрий Владимирович

Бугуруслан, город Бугуруслан, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Баландина Анастасия Дмитриевна

Отец ребёнка: Сарванов Дмитрий Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сарванов Дмитрий Владимирович

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