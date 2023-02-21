Сарванова (Зорева) Елена Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.02.1969
ПолЖенский
Мать
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1969
Рождение ребёнка
26.10.2003
Сын: Сарванов Павел Дмитриевич
Отец ребёнка: Сарванов Дмитрий Владимирович
Бугуруслан, город Бугуруслан, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баландина Анастасия Дмитриевна
Отец ребёнка: Сарванов Дмитрий Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно