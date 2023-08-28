Авданина Тамара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авданина Тамара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Авданин Филипп

Отец ребёнка: Авданин Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Авданин Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лера

Отец ребёнка: Авданин Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Авданин Сергей

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