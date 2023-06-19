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Французова (Французова) Анна Васильевна

Место рождения

Тазнеево, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

16.09.1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1914

Отец: Французов Василий Алексеевич

Мать: Анастасия Семеновна

Тазнеево, Атяшевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
11.01.1941

Сын: Богданов Виктор Владимирович

Отец ребёнка: Богданов Владимир Викторович

Рождение ребёнка
20.10.1957

Дочь: Пронина Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Богданов Владимир Викторович

Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Каменный Брод, Красноармейский муниципальный район, Самарская область