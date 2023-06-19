Французова (Французова) Анна Васильевна
Место рождения
Дата рождения16.09.1914
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1914
Отец: Французов Василий Алексеевич
Мать: Анастасия Семеновна
Рождение ребёнка
11.01.1941
Сын: Богданов Виктор Владимирович
Отец ребёнка: Богданов Владимир Викторович
Рождение ребёнка
20.10.1957
Дочь: Пронина Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Богданов Владимир Викторович
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно
Каменный Брод, Красноармейский муниципальный район, Самарская область