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Маракулина Елена Потапова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Маракулин Потапий/Потап Васильев

Мать: Стефанида/Стефана Семёновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маракулин Пётр Сидоров

Отец ребёнка: Маракулин Исидор/Сидор Максимов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маракулин Павел Сидоров

Отец ребёнка: Маракулин Исидор/Сидор Максимов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маракулин Исидор/Сидор Максимов

Рождение ребёнка
22.04.1895

Дочь: Маракулина Александра Сидирова

Отец ребёнка: Маракулин Исидор/Сидор Максимов

Рождение ребёнка
25.09.1898

Дочь: Маракулина Пелагия Сидорова

Отец ребёнка: Маракулин Исидор/Сидор Максимов

Смерть
Неизвестно

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