Маракулина Елена Потапова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Маракулин Исидор/Сидор Максимов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Маракулин Исидор/Сидор Максимов
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.04.1895
Дочь: Маракулина Александра Сидирова
Отец ребёнка: Маракулин Исидор/Сидор Максимов
Рождение ребёнка
25.09.1898
Дочь: Маракулина Пелагия Сидорова
Отец ребёнка: Маракулин Исидор/Сидор Максимов
Смерть
Неизвестно