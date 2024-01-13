Каныгина (Корепанова) Нелли Тимофеевна
Место рожденияг. Красноярск
Дата рождения03.03.1936
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1936
г. Красноярск
Рождение ребёнка
09.03.1961
Сын: Каныгин Александр Владимирович
Отец ребёнка: Каныгин Владимир Павлович
г. Красноярск
Рождение ребёнка
23.02.1966
Дочь: Каныгина Ирина Владимировна
Отец ребёнка: Каныгин Владимир Павлович
г. Красноярск
Бракосочетание
Неизвестно