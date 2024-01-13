Каныгина (Корепанова) Нелли Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каныгина (Корепанова) Нелли Тимофеевна

Место рождения

г. Красноярск

Дата рождения

03.03.1936

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1936

Отец: Корепанов Тимофей Елизарович

Мать: Корепанова Мария Константинова

г. Красноярск
Рождение ребёнка
09.03.1961

Сын: Каныгин Александр Владимирович

Отец ребёнка: Каныгин Владимир Павлович

г. Красноярск
Рождение ребёнка
23.02.1966

Дочь: Каныгина Ирина Владимировна

Отец ребёнка: Каныгин Владимир Павлович

г. Красноярск
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каныгин Владимир Павлович

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