Липаткина София Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Липаткина София Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.12.2019

Пол

Женский

Отец

1989 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.12.2019

Отец: Липаткин Константин Геннадьевич

Мать: не указана

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