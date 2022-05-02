Султангареева (Якшимбетова) Фархана Нуриахметовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.06.1955
Дата смерти02.05.2022
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.12.1976
Дочь: Ахметова Эльвира Даниловна
Отец ребёнка: Султангареев Данил Гайнисламович
Рождение ребёнка
19.06.1980
Сын: Султангареев Ильнур Данилович
Отец ребёнка: Султангареев Данил Гайнисламович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.05.2022