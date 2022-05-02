Султангареева (Якшимбетова) Фархана Нуриахметовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Султангареева (Якшимбетова) Фархана Нуриахметовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.06.1955

Дата смерти

02.05.2022

Пол

Женский

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.12.1976

Дочь: Ахметова Эльвира Даниловна

Отец ребёнка: Султангареев Данил Гайнисламович

Рождение ребёнка
19.06.1980

Сын: Султангареев Ильнур Данилович

Отец ребёнка: Султангареев Данил Гайнисламович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Султангареев Данил Гайнисламович

Смерть
02.05.2022