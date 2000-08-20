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Косатинов Роман Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.08.2000

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.2000

Отец: Косатинов Михаил Владимирович

Мать: Кошелева Светлана Александровна

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