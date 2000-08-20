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Косатинов Роман Михайлович
Косатинов Роман Михайлович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
20.08.2000
Пол
Мужской
Отец
Косатинов Михаил Владимирович
1974 г.р.
Мать
Кошелева Светлана Александровна
1977 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.08.2000
Отец:
Косатинов Михаил Владимирович
Мать:
Кошелева Светлана Александровна
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