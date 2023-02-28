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Фамилии Нет Гаврила Алексеевич

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Место рождения

Мальгино, Печорский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1757 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757 ст.

Отец: Фамилии Нет Алексей Семенович

Мать: не указана

Мальгино, Печорский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1777 ст.

Дочь: Фамилии Нет Агриппина Гавриловна

Мать ребёнка: не указана

Мальгино, Печорский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1779 ст.

Дочь: Фамилии Нет Варвара Гавриловна

Мать ребёнка: не указана

Мальгино, Печорский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1784 ст.

Сын: Фамилии Нет Фома Гаврилович

Мать ребёнка: Фамилии Нет Агриппина Семеновна

Мальгино, Печорский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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