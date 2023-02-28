Фамилии Нет Гаврила Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1757 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757 ст.
Отец: Фамилии Нет Алексей Семенович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1777 ст.
Дочь: Фамилии Нет Агриппина Гавриловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1779 ст.
Дочь: Фамилии Нет Варвара Гавриловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1784 ст.
Сын: Фамилии Нет Фома Гаврилович
Мать ребёнка: Фамилии Нет Агриппина Семеновна
Смерть
Неизвестно