Серопян Сергей Рафикович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серопян Сергей Рафикович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.10.1955

Пол

Мужской

Отец

1929 г.р.

Мать

1932 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1955

Отец: Лачоян Рафик Серопович

Мать: Субботина Светлана Егоровна

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