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Серопян Сергей Рафикович
Серопян Сергей Рафикович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.10.1955
Пол
Мужской
Отец
Лачоян Рафик Серопович
1929 г.р.
Мать
Субботина Светлана Егоровна
1932 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1955
Отец:
Лачоян Рафик Серопович
Мать:
Субботина Светлана Егоровна
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