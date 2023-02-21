Васинская (Фролова) Фекла Филаретовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васинская (Фролова) Фекла Филаретовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фролов Филарет

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.08.1873 ст.

Дочь: Васинская Евдокия Агеевна

Отец ребёнка: Васинский Агей Федорович

Благовещенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
25.11.1875 ст.

Сын: Васинский Андрей Агеевич

Отец ребёнка: Васинский Агей Федорович

Благовещенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
22.08.1888 ст.

Сын: Васинский Александр Агеевич

Отец ребёнка: Васинский Агей Федорович

Благовещенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васинская Надежда Агеевна

Отец ребёнка: Васинский Агей Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васинский Агей Федорович

Место жительства
Неизвестно
Благовещенка, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно
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