Васинская (Фролова) Фекла Филаретовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фролов Филарет
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.08.1873 ст.
Дочь: Васинская Евдокия Агеевна
Отец ребёнка: Васинский Агей Федорович
Рождение ребёнка
25.11.1875 ст.
Отец ребёнка: Васинский Агей Федорович
Рождение ребёнка
22.08.1888 ст.
Сын: Васинский Александр Агеевич
Отец ребёнка: Васинский Агей Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васинская Надежда Агеевна
Отец ребёнка: Васинский Агей Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно