((Ларина)) Светлана Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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((Ларина)) Светлана Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ларин Михаил Андреевич

Мать: Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергеевич

Отец ребёнка: Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергеевич

Отец ребёнка: Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергей