Лыкошина (Соколовская) Елена Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лыкошина (Соколовская) Елена Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

30.03.1871

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1827

Муж: Лыкошин Владимир Иванович

Рождение ребёнка
До 1834

Сын: Лыкошин Николай Владимирович

Отец ребёнка: Лыкошин Владимир Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лесли Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Лыкошин Владимир Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
30.03.1871