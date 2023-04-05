Лыкошина (Соколовская) Елена Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти30.03.1871
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1827
Рождение ребёнка
До 1834
Сын: Лыкошин Николай Владимирович
Отец ребёнка: Лыкошин Владимир Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лесли Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Лыкошин Владимир Иванович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
30.03.1871