Соломенников Алексей Трафимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоломенников Алексей Трафимович

Соломенников Алексей Трафимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.09.1981

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1981

Отец: Соломенников Трафим Самойлович

Мать: Головина-Шпетная Тамара Алексеевна

Рождение ребёнка
09.05.2004

Дочь: Соломенникова Валентина Алексеевна

Мать ребёнка: Соломенникова-Яганова Анастасия Вениаминовна

Рождение ребёнка
05.10.2005

Сын: Соломенников Егор Алексеевич

Мать ребёнка: Соломенникова-Яганова Анастасия Вениаминовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соломенникова-Яганова Анастасия Вениаминовна