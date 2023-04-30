Коваль Дмитрий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.04.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1979
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.09.2001
Дочь: Коваль Ксения Дмитриевна
Мать ребёнка: Фархутдинова - Коваль - Вафина Юлия Ринатовна
Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Бракосочетание
С 21.11.2001 по 30.01.2005
Амурская область, г.Благовещенск