Коваль Дмитрий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коваль Дмитрий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.04.1979

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1983 г.р.

Дети

Добавил:

ЮФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.09.2001

Дочь: Коваль Ксения Дмитриевна

Мать ребёнка: Фархутдинова - Коваль - Вафина Юлия Ринатовна

Благовещенск, город Благовещенск, Амурская область
Бракосочетание
С 21.11.2001 по 30.01.2005

Жена: Фархутдинова - Коваль - Вафина Юлия Ринатовна

Амурская область, г.Благовещенск