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Андреев Иван Андреев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1838

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Андреев Андрей

Мать: Андреева Возм. Параскева Иванова

Рождение ребёнка
18.08.1836

Сын: Андреев Андрей Иванович

Мать ребёнка: Андреева 1, Нифантьева 2 Пелагея Матвеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андреев Стефан Иванов

Мать ребёнка: Андреева 1, Нифантьева 2 Пелагея Матвеева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андреев Севастьян Иванов

Мать ребёнка: Андреева 1, Нифантьева 2 Пелагея Матвеева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андреева 1, Нифантьева 2 Пелагея Матвеева

Смерть
До 1838
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