Андреев Иван Андреев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1838
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Андреев Андрей
Рождение ребёнка
18.08.1836
Мать ребёнка: Андреева 1, Нифантьева 2 Пелагея Матвеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Андреева 1, Нифантьева 2 Пелагея Матвеева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Андреева 1, Нифантьева 2 Пелагея Матвеева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1838