Елена Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смерти02.01.1863
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Сын: Колот Демид Иванович
Отец ребёнка: Колот Иван Васильевич
Рождение ребёнка
01.01.1840
Дочь: Колот Мелания Ивановна
Отец ребёнка: Колот Иван Васильевич
Рождение ребёнка
03.02.1842
Отец ребёнка: Колот Иван Васильевич
Рождение ребёнка
27.07.1843
Сын: Колот Павел Иванович
Отец ребёнка: Колот Иван Васильевич
Рождение ребёнка
27.07.1847
Дочь: Колот Феврония Ивановна
Отец ребёнка: Колот Иван Васильевич
Смерть
02.01.1863