Елена Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

02.01.1863

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Сын: Колот Демид Иванович

Отец ребёнка: Колот Иван Васильевич

Рождение ребёнка
01.01.1840

Дочь: Колот Мелания Ивановна

Отец ребёнка: Колот Иван Васильевич

Рождение ребёнка
03.02.1842

Сын: Колот Симеон Иванович

Отец ребёнка: Колот Иван Васильевич

Рождение ребёнка
27.07.1843

Сын: Колот Павел Иванович

Отец ребёнка: Колот Иван Васильевич

Рождение ребёнка
27.07.1847

Дочь: Колот Феврония Ивановна

Отец ребёнка: Колот Иван Васильевич

Смерть
02.01.1863
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