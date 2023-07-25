Бокова (Чурилина) Юлия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1949
Дата смерти2022
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949
Отец: Боков Михаил Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.04.1973
Сын: Чурилин Павел Владимирович
Отец ребёнка: Чурилин Владимир Петрович
Рождение ребёнка
1984
Сын: Чурилин Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Чурилин Владимир Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2022