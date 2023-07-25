Бокова (Чурилина) Юлия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бокова (Чурилина) Юлия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1949

Дата смерти

2022

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949

Отец: Боков Михаил Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.04.1973

Сын: Чурилин Павел Владимирович

Отец ребёнка: Чурилин Владимир Петрович

Рождение ребёнка
1984

Сын: Чурилин Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Чурилин Владимир Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чурилин Владимир Петрович

Смерть
2022