Тазова Наталья Евдокимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.08.1935
Отец ребёнка: Тазов Дмитрий Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тазова Римма Дмитриевна
Отец ребёнка: Тазов Дмитрий Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Тазов Дмитрий Семёнович
Смерть
Неизвестно