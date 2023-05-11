Тазова Наталья Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тазова Наталья Евдокимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.08.1935

Сын: Тазов Олег Дмитриевич

Отец ребёнка: Тазов Дмитрий Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тазова Римма Дмитриевна

Отец ребёнка: Тазов Дмитрий Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тазов Юрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Тазов Дмитрий Семёнович

Смерть
Неизвестно