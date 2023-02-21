Кабакова Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кабакова Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.1966

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1966 г.р.

Дети

Добавил:

ЖТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1966

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.07.1989

Дочь: Кабакова Елена Андреевна

Отец ребёнка: Кабаков Андрей Геннадьевич

Рождение ребёнка
03.09.1994

Дочь: Кабакова Ксения Андреевна

Отец ребёнка: Кабаков Андрей Геннадьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кабаков Андрей Геннадьевич

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