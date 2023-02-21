Кабакова Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.04.1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1966
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.07.1989
Дочь: Кабакова Елена Андреевна
Отец ребёнка: Кабаков Андрей Геннадьевич
Рождение ребёнка
03.09.1994
Дочь: Кабакова Ксения Андреевна
Отец ребёнка: Кабаков Андрей Геннадьевич
Бракосочетание
Неизвестно