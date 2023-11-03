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(Бражникова) Соломея Иванова
(Бражникова) Соломея Иванова
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1772
Дата смерти
19.01.1776
Пол
Женский
Отец
Бражников Иван
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772
Отец:
Бражников Иван
Мать: не указана
Смерть
19.01.1776
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