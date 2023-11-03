(Бражникова) Соломея Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бражникова) Соломея Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1772

Дата смерти

19.01.1776

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1772

Отец: Бражников Иван

Мать: не указана

Смерть
19.01.1776
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