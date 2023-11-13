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Диркс Виктор Иванович

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Место рождения

Карабулак

Дата рождения

11.11.1968

Дата смерти

13.11.2023

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1968

Отец: Диркс Иван Вильгельмович

Мать: Диркс (Бежко) Вера Ивановна

Военная служба
С 1986 по 1988
Место жительства
До 1990
Место жительства
С 1990 по 1996
Артышта, Краснобродский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
08.05.1992

Дочь: Диркс Алёна Викторовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
12.08.1995

Дочь: Щигрева Дарья Викторовна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
С 1996 по 2023
Бабанаковский, Кузнецкий округ, Сибирский край
Бракосочетание
18.05.1996

Жена: Диркс (Богомолова) Ирина Николаевна

Рождение ребёнка
04.12.1998

Сын: Диркс Максим Викторович

Мать ребёнка: Диркс (Богомолова) Ирина Николаевна

Белово, Беловский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
28.06.2001

Дочь: Диркс Елизавета Викторовна

Мать ребёнка: Диркс (Богомолова) Ирина Николаевна

Полысаево, Полысаевский, Кемеровская область
Смерть
13.11.2023
Бабанаковский, Кузнецкий округ, Сибирский край

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