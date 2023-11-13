Диркс Виктор Иванович
Место рождения
Дата рождения11.11.1968
Дата смерти13.11.2023
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1968
Военная служба
С 1986 по 1988
Место жительства
До 1990
Место жительства
С 1990 по 1996
Артышта, Краснобродский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
08.05.1992
Дочь: Диркс Алёна Викторовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
12.08.1995
Дочь: Щигрева Дарья Викторовна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
С 1996 по 2023
Бракосочетание
18.05.1996
Рождение ребёнка
04.12.1998
Мать ребёнка: Диркс (Богомолова) Ирина Николаевна
Белово, Беловский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
28.06.2001
Дочь: Диркс Елизавета Викторовна
Мать ребёнка: Диркс (Богомолова) Ирина Николаевна
Полысаево, Полысаевский, Кемеровская область
Смерть
13.11.2023