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Озорнина Фекла Миронова

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Место рождения

Малый Ут, Ачитский, Свердловская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Малый Ут, Ачитский, Свердловская область
Рождение ребёнка
25.05.1917

Сын: Озорнин Павел Васильевич

Отец ребёнка: Озорнин Василий Матфеевич

Верхний Тюш, Красноуфимский уезд, Пермская губерния
родители деревни Малого Ута, восприемники: Ута крестьянин Петр Иосифов Дружинин
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Озорнин Василий Матфеевич

Смерть
Неизвестно
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