Озорнина Фекла Миронова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.05.1917
Отец ребёнка: Озорнин Василий Матфеевич
Верхний Тюш, Красноуфимский уезд, Пермская губерния
родители деревни Малого Ута, восприемники: Ута крестьянин Петр Иосифов Дружинин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно