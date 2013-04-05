Кладовщикова (Казунина) Нина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кладовщикова (Казунина) Нина Александровна

Место рождения

Житниково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

28.01.1940

Дата смерти

05.04.2013

Пол

Женский

Отец

1920 г.р.

Мать

1923 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОП
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Место
Комментарий
Рождение
28.01.1940

Отец: Казунин Александр Николаевич

Мать: Казунина Александра Ивановна

Житниково, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
17.02.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кладовщиков Леонид Михайлович

Россия
Смерть
05.04.2013
Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область
Причина смерти: Болезнь