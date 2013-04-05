Кладовщикова (Казунина) Нина Александровна
Место рождения
Дата рождения28.01.1940
Дата смерти05.04.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1940
Рождение ребёнка
17.02.1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кладовщиков Леонид Михайлович
Россия
Смерть
05.04.2013
Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область
Причина смерти: Болезнь