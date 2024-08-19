Белкина Анна Зотикова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБелкина Анна Зотикова

Белкина Анна Зотикова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белкин Дмитрий Ермилов

Рождение ребёнка
11.12.1887

Сын: Белкин Павел Дмитриев

Отец ребёнка: Белкин Дмитрий Ермилов

Рождение ребёнка
1890

Сын: Белкин Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Белкин Дмитрий Ермилов

ПХК 1934 хозяйство №120
Рождение ребёнка
1902

Сын: Белкин Федор Дмитриевич

Отец ребёнка: Белкин Дмитрий Ермилов

Рождение ребёнка
30.01.1905

Сын: Белкин Семен Дмитриев

Отец ребёнка: Белкин Дмитрий Ермилов

237-227-1923 10об-11 №27 Воспреемник Александр Феоктистов Памфилов
Рождение ребёнка
1913

Сын: Белкин Леонид Дмитриевич

Отец ребёнка: Белкин Дмитрий Ермилов

ПХК 1934 хозяйство №122
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.