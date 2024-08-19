Белкина Анна Зотикова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.12.1887
Отец ребёнка: Белкин Дмитрий Ермилов
Рождение ребёнка
1890
Отец ребёнка: Белкин Дмитрий Ермилов
ПХК 1934 хозяйство №120
Рождение ребёнка
1902
Отец ребёнка: Белкин Дмитрий Ермилов
Рождение ребёнка
30.01.1905
Отец ребёнка: Белкин Дмитрий Ермилов
237-227-1923 10об-11 №27 Воспреемник Александр Феоктистов Памфилов
Рождение ребёнка
1913
Отец ребёнка: Белкин Дмитрий Ермилов
ПХК 1934 хозяйство №122
Смерть
Неизвестно